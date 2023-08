LA JOSÉPHINE À SÈVREMONT 30 Rue du Château Sèvremont, 1 octobre 2023, Sèvremont.

Sèvremont,Vendée

LA JOSÉPHINE 2023 Avec pour vocation de rassembler les femmes autour de la lutte contre le cancer du sein..

2023-10-01

30 Rue du Château Château de la Flocellière

Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire



LA JOSÉPHINE 2023 Dedicated to bringing women together in the fight against breast cancer.

LA JOSÉPHINE 2023 Con el objetivo de unir a las mujeres en la lucha contra el cáncer de mama.

LA JOSÉPHINE 2023 Mit dem Ziel, Frauen im Kampf gegen Brustkrebs zusammenzubringen.

Mise à jour le 2023-08-17 par Vendée Expansion