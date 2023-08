NATHALIE DESSAY ET PHILIPPE CASSARD- PAROLES DE FEMMES/ FESTIVAL PORNIC CLASSIC 30 rue du Canal Pornic Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Pornic NATHALIE DESSAY ET PHILIPPE CASSARD- PAROLES DE FEMMES/ FESTIVAL PORNIC CLASSIC 30 rue du Canal Pornic, 22 octobre 2023, Pornic. Pornic,Loire-Atlantique Pornic Classic comblera cette année encore vos oreilles de bonheur…

Concert de clôture!.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 17:30:00. .

30 rue du Canal Casino de Pornic

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Pornic Classic will delight your ears again this year…

Closing concert! Un año más, Pornic Classic deleitará sus oídos…

¡Concierto de clausura! Pornic Classic wird auch in diesem Jahr Ihre Ohren mit Glück erfüllen…

Abschlusskonzert!

