Stage yin yoga 30 Rue du 8 Mai Oloron-Sainte-Marie, 18 novembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Stage yin yoga » Retrouver un sommeil de qualité »

Des flexions avant et des postures allongées pour apaiser les nerfs et détendre l’organisme afin de retrouver une qualité de sommeil optimale et réparatrice !

Lors de ce stage vous découvrirez 7 postures clés pour favoriser l’endormissement et libérer les tensions physiques et/ou mentales. Vous repartirez également avec un mémo de chacune des postures (version basiques et avancées) pour refaire la séance chez vous en toute autonomie, et vous préparer ainsi à passer de bonnes nuits de sommeil !

Avec Cynthia Chicorp ( Professeure de yoga diplômée)

Places limitées (9 disponibles actuellement).

30 Rue du 8 Mai Tiers lieu Auba

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Yin yoga workshop « Recovering quality sleep »

Forward bends and reclining postures to soothe the nerves and relax the body for optimal, restorative sleep!

During this workshop you’ll discover 7 key postures to help you fall asleep and release physical and/or mental tension. You’ll also leave with a memo of each of the postures (basic and advanced versions) so you can repeat the session at home on your own, and get ready for a good night’s sleep!

With Cynthia Chicorp (certified yoga teacher)

Limited places (9 currently available)

Taller de yin yoga « Recuperar un sueño de calidad

Flexiones hacia delante y posturas reclinadas para calmar los nervios y relajar el cuerpo para que puedas conseguir el mejor y más reparador sueño posible

Durante este curso, descubrirás 7 posturas clave para ayudarte a conciliar el sueño y liberar tensiones físicas y/o mentales. También te llevarás un memorándum de cada una de las posturas (versiones básica y avanzada) para que puedas repetir la sesión en casa por tu cuenta, ¡y prepararte para una buena noche de sueño!

Con Cynthia Chicorp (profesora de yoga titulada)

Plazas limitadas (9 disponibles actualmente)

Yin-Yoga-Praktikum « Wiedererlangung eines qualitativ hochwertigen Schlafs »

Vorwärtsbeugen und langgezogene Stellungen, um die Nerven zu beruhigen und den Organismus zu entspannen, damit Sie eine optimale und erholsame Schlafqualität wiederfinden!

In diesem Kurs lernen Sie 7 Schlüsselhaltungen kennen, die das Einschlafen erleichtern und körperliche und/oder geistige Spannungen lösen. Sie werden auch ein Memo jeder Haltung (Grund- und Fortgeschrittenenversion) mit nach Hause nehmen, um die Sitzung zu Hause selbstständig zu wiederholen und sich so auf gute Nächte vorzubereiten!

Mit Cynthia Chicorp (diplomierte Yogalehrerin)

Begrenzte Plätze (derzeit 9 verfügbar)

