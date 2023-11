L’ART DE LA CHUTE’ 30 RUE DES SOUPIRS Épinal, 24 novembre 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

Une sélection de saynètes grinçantes, fines et drôles tirées du premier volume « L’Art de la chute »

Nous vous invitons à vivre des situations inattendues où tout est possible, à faire des rencontres improbables avec des personnages attachants, certes, mais surtout, déjantés,sincères,imperturbables,amoureux,curieux,coquins,philosophes,résignés,

…

voire avec des profils pas encore définis !. Tout public

Vendredi 2023-11-24 20:00:00 fin : 2023-11-24 22:00:00. 0 EUR.

30 RUE DES SOUPIRS MJC SAVOURET

Épinal 88000 Vosges Grand Est



A selection of gritty, fine and funny sketches from the first volume of « The Art of the Fall »

We invite you to experience unexpected situations where anything is possible, and to make unlikely encounters with endearing characters who are, above all, wacky, sincere, unflappable, in love, curious, mischievous, philosophical and resigned,

…

or even with profiles yet to be defined!

Una selección de sketches descarnados, ingeniosos y divertidos del primer volumen de « El arte de la caída »

Le invitamos a vivir situaciones inesperadas en las que todo es posible, a conocer personajes inverosímiles, entrañables, pero sobre todo locos, sinceros, imperturbables, enamoradizos, curiosos, traviesos, filosóficos y resignados,

…

¡o incluso con perfiles aún por definir!

Eine Auswahl quietschender, feiner und witziger Sketche aus dem ersten Band « Die Kunst des Fallens »

Wir laden Sie ein, unerwartete Situationen zu erleben, in denen alles möglich ist, und unwahrscheinliche Begegnungen mit Charakteren zu machen, die zwar liebenswert, aber vor allem verrückt, aufrichtig, unerschütterlich, verliebt, neugierig, schelmisch, philosophisch, resigniert sind,

…

oder sogar mit noch nicht definierten Profilen!

