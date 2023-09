EXPOSITION : LES INTRUSES 30 RUE DES SOUPIRS Épinal, 9 octobre 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

Exposition photos par Randa Maroufi

« Ce projet vient avant tout interroger le partage de l’espace commun entre les genres. Au-delà d’une dénonciation, il s’agit d’un acte où les perceptions basculent, l’espace public se recompose afin de réintroduire la question de la mixité. ». Tout public

Vendredi 2023-10-09 09:00:00 fin : 2023-10-20 19:00:00. 0 EUR.

30 RUE DES SOUPIRS MJC SAVOURET

Épinal 88000 Vosges Grand Est



Photo exhibition by Randa Maroufi

« Above all, this project questions the sharing of common space between genders. More than a denunciation, it’s an act in which perceptions are turned upside down, public space is recomposed in order to reintroduce the question of mixity. »

Exposición fotográfica de Randa Maroufi

« Este proyecto trata sobre todo de cuestionar el reparto del espacio común entre los géneros. Más que una denuncia, es un acto en el que se invierten las percepciones y se recompone el espacio público para reintroducir la cuestión de la diversidad de género. »

Fotoausstellung von Randa Maroufi

« Dieses Projekt stellt in erster Linie die Frage nach der Aufteilung des gemeinsamen Raums zwischen den Geschlechtern. Über eine Denunziation hinaus handelt es sich um einen Akt, bei dem die Wahrnehmungen kippen, der öffentliche Raum neu zusammengesetzt wird, um die Frage der Vermischung wieder einzuführen. »

