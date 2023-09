EXPOSITION: ‘J’AI 10 ANS’ 30 RUE DES SOUPIRS Épinal, 9 octobre 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

Les panneaux présentés s’inspirent de l’ouvrage « Quel âge as-tu ? » réalisé par l’artiste photographe JR et édité aux éditions Phaidon.

Cette action commune a comme objectif de rassembler différentes générations autour d’une même idée : échanger, s’exprimer sur son quotidien et ses souvenirs tout en renforçant les liens et l’interconnaissance. Les participants à ce projet sont les enfants inscrits au Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, les adultes suivant les séances du Français au Quotidien, les parents du Programme de Réussite Educative ainsi que les résidents de l’Ehpad L’Accueil. Plusieurs séances leur ont été proposées (visites des structures, lectures, moments d’échanges…) en commun ou séparément.. Tout public

Vendredi 2023-10-09 09:00:00 fin : 2023-10-21 20:00:00. 0 EUR.

30 RUE DES SOUPIRS MJC SAVOURET

Épinal 88000 Vosges Grand Est



The panels are inspired by the book « Quel âge as-tu? » by artist photographer JR, published by Phaidon.

The aim of this joint project is to bring different generations together around the same idea: exchanging and expressing themselves about their daily lives and memories, while strengthening ties and inter-activity. The participants in this project are children enrolled in the Contrat Local d?Accompagnement à la Scolarité, adults attending Français au Quotidien sessions, parents from the Programme de Réussite Educative and residents of Ehpad L?Accueil. Several sessions were offered to them (visits to the facilities, readings, discussions, etc.), either together or separately.

Los paneles expuestos se inspiran en el libro « Quel âge as-tu? » (« ¿Qué edad tienes? ») del fotógrafo JR, publicado por Phaidon.

El objetivo de este proyecto conjunto es reunir a distintas generaciones en torno a una misma idea: intercambiar ideas y expresarse sobre su vida cotidiana y sus recuerdos, al tiempo que estrechan lazos y se conocen mejor. Los participantes en este proyecto son niños inscritos en el Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, adultos que asisten a las sesiones de Français au Quotidien, padres del Programme de Réussite Educative y residentes del Ehpad L’Accueil. Se organizaron varias sesiones para ellos (visitas a las instalaciones, lecturas, debates, etc.), juntos o por separado.

Die gezeigten Tafeln sind von dem Buch « Quel âge as-tu? » des Fotokünstlers JR inspiriert, das im Phaidon-Verlag erschienen ist.

Ziel dieser gemeinsamen Aktion ist es, verschiedene Generationen mit einer gemeinsamen Idee zusammenzubringen: sich über ihren Alltag und ihre Erinnerungen auszutauschen und gleichzeitig die Beziehungen und das gegenseitige Kennenlernen zu stärken. Die Teilnehmer des Projekts sind Kinder, die im Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité eingeschrieben sind, Erwachsene, die an den Sitzungen von Français au Quotidien teilnehmen, Eltern aus dem Programm Réussite Educative sowie Bewohner des Altenheims L’Accueil. Es wurden mehrere Sitzungen angeboten (Besuche der Einrichtungen, Lesungen, Austausch…), die gemeinsam oder getrennt durchgeführt wurden.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT EPINAL ET SA REGION