REPRÉSENTATION DE THÉÂTRE 30 rue des soupirs, 7 juin 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

Les élèves des cours de théâtre animés par Amélie ARMAO sont ravis de vous présenter leur spectacle de fin d’année :

le groupe des enfants présentera « Affreux, bêtes et méchants »

le groupe des adultes présentera des impros sur le thème des vacances.. Tout public

Mercredi 2023-06-07 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-07 22:00:00. 0 EUR.

30 rue des soupirs MJC SAVOURET

Épinal 88000 Vosges Grand Est



Amélie ARMAO’s drama students are delighted to present their end-of-year show:

the children’s group will present « Affreux, bêtes et méchants » (« Ugly, beastly and nasty »)

the adults’ group will present impros on the theme of the vacations.

Los alumnos de arte dramático de Amélie ARMAO están encantados de presentar su espectáculo de fin de curso:

el grupo infantil presentará « Affreux, bêtes et méchants » (« Feos, tontos y asquerosos »)

el grupo de adultos improvisará sobre el tema de las vacaciones.

Die Schülerinnen und Schüler des von Amélie ARMAO geleiteten Theaterkurses freuen sich, Ihnen ihre Jahresabschlussshow zu präsentieren:

die Kindergruppe wird « Hässlich, dumm und gemein » aufführen

die Gruppe der Erwachsenen wird Improvisationen zum Thema « Ferien » präsentieren.

