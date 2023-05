FÊTONS LA MUSIQUE EN CHŒUR ! CHANTONS ENSEMBLE ! 30 Rue des Soeurs de l’Hôpital, 21 juin 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Scène ouverte aux talents du Chœur de Trouville-sur-Mer.

Venez partager un moment convivial et composer un beau chœur avec les choristes du Chœur de Trouville et avec Laura Rabia.

19h30.

Sur inscription : 06 82 20 50 96..

2023-06-21 à 19:30:00 ; fin : 2023-06-21 . .

30 Rue des Soeurs de l’Hôpital Résidence Villa Médicis

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Open stage for the talents of the Trouville-sur-Mer Ch?ur.

Come and share a convivial moment and compose a beautiful song with the choristers of the Ch?ur de Trouville and with Laura Rabia.

19h30.

On registration : 06 82 20 50 96.

Escenario abierto a los talentos del Ch?ur de Trouville-sur-Mer.

Venga a compartir un momento de convivencia y a componer una bella canción con los coristas de la Ch?ur de Trouville y con Laura Rabia.

19h30.

En la inscripción: 06 82 20 50 96.

Offene Bühne für die Talente des Ch?ur de Trouville-sur-Mer.

Teilen Sie einen geselligen Moment und komponieren Sie einen schönen Ch?ur mit den Chorsängern des Ch?ur de Trouville und mit Laura Rabia.

19h30.

Mit Anmeldung: 06 82 20 50 96.

Mise à jour le 2023-05-26 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité