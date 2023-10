Ad Hoc festival : « Futurenow » 30 Rue des Briquetiers Le Havre, 3 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Dans le cadre du Ad Hoc festival.

Danse – Yuval Pick – CCNR

Grands enfants en mouvement

Que reste-t-il de l’enfant créatif que nous étions ? C’est la question que s’est posée Yuval Pick, le chorégraphe israélien installé en France depuis 1999. Quatre interprètes partent avec lui en quête de leur âme d’enfant, avec toutes ses couleurs. Ils plongent avec délices dans cet espace-temps où tout est possible. Ils vous invitent à célébrer l’enfance avec eux, dans une fête joyeuse, vivante et inspirante. Dans cette pièce à l’écriture savante et légère, les corps dessinent des formes inattendues et l’espace entre eux résonne dans tous les sens.

Lieu de rendez-vous : Le Phare – CCN du Havre Normandie

Durée : 50 min

Tarif unique : 5€

Tout public, à partir de 7 ans..

2023-12-03 16:00:00 fin : 2023-12-03 . .

30 Rue des Briquetiers Le Phare – CCN du Havre Normandie

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



As part of the Ad Hoc festival.

Dance – Yuval Pick – CCNR

Big kids in motion

What remains of the creative child we once were? This is the question posed by Yuval Pick, the Israeli choreographer who has lived in France since 1999. Four dancers set off with him in search of their childhood souls, with all their colors. They plunge with delight into a space-time where anything is possible. They invite you to join them in a joyous, lively and inspiring celebration of childhood. In this skilfully written, light-hearted piece, the bodies form unexpected shapes, and the space between them resonates in all senses.

Venue : Le Phare – CCN du Havre Normandie

Running time: 50 min

Price: 5?

All audiences, ages 7 and up.

En el marco del festival Ad Hoc.

Danza – Yuval Pick – CCNR

Niños grandes en movimiento

¿Qué queda del niño creativo que fuimos? Esta es la pregunta que se plantea Yuval Pick, coreógrafo israelí afincado en Francia desde 1999. Cuatro bailarines parten con él en busca de su alma infantil, con todos sus colores. Se sumergen con deleite en este espacio-tiempo donde todo es posible. Le invitan a celebrar la infancia con ellos, en una fiesta alegre, viva e inspiradora. En esta pieza desenfadada e ingeniosamente escrita, los cuerpos adoptan formas inesperadas y el espacio que los separa resuena en todas direcciones.

Lugar : Le Phare – CCN du Havre Normandie

Duración: 50 minutos

Precio: 5?

Para todos los públicos a partir de 7 años.

Im Rahmen des Ad Hoc Festivals.

Tanz – Yuval Pick – CCNR

Große Kinder in Bewegung

Was bleibt von dem kreativen Kind, das wir einmal waren? Diese Frage stellte sich Yuval Pick, der israelische Choreograph, der seit 1999 in Frankreich lebt. Vier Darsteller begeben sich mit ihm auf die Suche nach ihrer kindlichen Seele, mit all ihren Farben. Sie tauchen mit Freude in diesen Zeit-Raum ein, in dem alles möglich ist. Sie laden Sie ein, mit ihnen die Kindheit zu feiern, in einem fröhlichen, lebendigen und inspirierenden Fest. In diesem Stück mit seiner kunstvollen und leichten Handschrift zeichnen die Körper unerwartete Formen und der Raum zwischen ihnen hallt in allen Sinnen wider.

Ort des Treffens : Le Phare – CCN du Havre Normandie

Dauer: 50 min

Einzeltarif: 5 ?

Für alle Zuschauer ab 7 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-20 par Normandie Tourisme / Attitude Manche