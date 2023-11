Ad Hoc festival : Atelier – T’étais qui quand t’étais p’tit ? 30 Rue des Briquetiers Le Havre, 2 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Dans le cadre du Ad Hoc festival.

Autour de Futurenow

Atelier danse – Le Phare – CCN du Havre Normandie

Le Phare – CCN du Havre Normandie

Avec un·e interprète du CCNR / Yuval Pick

Qu’ils soient lointains ou remontent à la semaine dernière, nos souvenirs d’enfance sont des trésors qui nous constituent. Expérimentez en famille le plaisir de les revisiter par le mouvement.

Gratuit (sur réservation)

Parents et enfants à partir de 7 ans

Durée : 1h30.

2023-12-02 10:30:00 fin : 2023-12-02 12:00:00. .

30 Rue des Briquetiers Le Phare – CCN du Havre Normandie

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



As part of the Ad Hoc festival.

Around Futurenow

Dance workshop – Le Phare – CCN du Havre Normandie

Le Phare – CCN du Havre Normandie

With a performer from CCNR / Yuval Pick

Our childhood memories, whether distant or from the past week, are the treasures that make us who we are. Experience with your family the pleasure of revisiting them through movement.

Free (reservation required)

Parents and children aged 7 and over

Duration: 1h30

En el marco del festival Ad Hoc.

En torno a Futurenow

Taller de danza – Le Phare – CCN du Havre Normandie

Le Phare – CCN du Havre Normandie

Con un bailarín del CCNR / Yuval Pick

Los recuerdos de nuestra infancia son los tesoros que nos hacen ser quienes somos, tanto si están lejos como si se remontan a la semana pasada. Experimente en familia el placer de revivirlos a través del movimiento.

Gratuito (previa reserva)

Padres y niños a partir de 7 años

Duración: 1h30

Im Rahmen des Ad Hoc Festivals.

Rund um Futurenow

Tanz-Workshop – Le Phare – CCN du Havre Normandie

Le Phare – CCN du Havre Normandie

Mit einer/einem Darsteller/in des CCNR / Yuval Pick

Ob sie nun weit zurückliegen oder erst letzte Woche entstanden sind, unsere Kindheitserinnerungen sind Schätze, die uns ausmachen. Erleben Sie mit Ihrer Familie das Vergnügen, diese Erinnerungen durch Bewegung wieder aufleben zu lassen.

Kostenlos (mit Reservierung)

Eltern und Kinder ab 7 Jahren

Dauer: 1,5 Stunden

