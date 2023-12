mime : tout va bien… – Quentin Vana 30 Rue des Augustins Bayonne, 22 février 2024, Bayonne.

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 20:30:00

fin : 2024-02-22

Tout Va bien… est un spectacle international et tout public de mime et d’humour visuel moderne comme on en fait peu !

A l’image d’un Michel Courtemanche, Mr Bean ou d’un Jim Carrey, Quentin Vana excelle dans le comique visuel. Son style associe le mime, l’acrobatie, le bruitage et le clown grâce à un langage corporel maîtrisé à la perfection où sa tronche élastique et son corps désarticulé parlent à sa place.

Un Artiste hors norme qui enchante le public et déchaîne l’hilarité avec un spectacle qui nous emporte dans un florilège de situations épiques et cocasses à souhait.

Des situations habituellement banales, qui deviennent, entre ses mains, totalement invraisemblables.Un conseil : préparez vos yeux !.

30 Rue des Augustins La Luna Negra

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par OT Bayonne