BALADE MONTEE A CHEVAL 30 Rue de Thunimont La Vôge-les-Bains, 22 juillet 2023, La Vôge-les-Bains.

La Vôge-les-Bains,Vosges

Venez partager une après-midi auprès des chevaux d’Equi’vôge le temps d’une balade montée sur nos chemins champêtres et nos forêts l’occasion de se ressourcer dans notre joli campagne.

Au programme ; accueil, activité cheval qui es-tu? (éthologie équine), explication des règles de sécurité puis promenade avec les chevaux d’environ 1h.

Renseignements et réservations Office de Tourisme. Tout public

Samedi 2023-07-22 14:30:00 fin : 2023-07-22 16:30:00. 20 EUR.

30 Rue de Thunimont Bains-les-Bains

La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est



Come and share an afternoon with the horses of Equi’vôge during a ride on our country roads and forests, an opportunity to recharge your batteries in our beautiful countryside.

The program includes a welcome, a horse activity (equine ethology), an explanation of the safety rules and then a ride with the horses of about 1 hour.

Information and reservations Tourist Office

Venga a compartir una tarde con los caballos de Equi’vôge durante un paseo por nuestros caminos rurales y bosques, una oportunidad para recargar las pilas en nuestra hermosa campiña.

El programa incluye una bienvenida, una actividad ecuestre (etología equina), una explicación de las normas de seguridad y, a continuación, un paseo con los caballos de aproximadamente 1 hora.

Información y reservas Oficina de Turismo

Verbringen Sie einen Nachmittag mit den Pferden von Equi’vôge bei einem Ausritt auf unseren Feldwegen und in unseren Wäldern – eine Gelegenheit, in unserer schönen Landschaft neue Energie zu tanken.

Auf dem Programm stehen: Begrüßung, Aktivität « Pferd, wer bist du? » (Pferdeethologie), Erklärung der Sicherheitsregeln und ein etwa einstündiger Ausritt mit den Pferden.

Informationen und Reservierungen Office de Tourisme

