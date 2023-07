Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du Cotentin 30 rue de l’Hippodrome Lessay, 12 juillet 2023, Lessay.

Lessay,Manche

Labellisée CPIE en 1993, notre association spécialisée en Environnement et Développement durable intervient auprès des scolaires et du grand public dans tout le département et accueille tous types de groupes dans son centre d’hébergement à Lessay…..

Jeudi 09:00:00 fin : . EUR.

30 rue de l’Hippodrome BP 42

Lessay 50430 Manche Normandie



Labelled CPIE in 1993, our association specialized in Environment and Sustainable Development intervenes with schoolchildren and the general public in the whole department and welcomes all types of groups in its accommodation center in Lessay….

Certificada CPIE en 1993, nuestra asociación especializada en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible trabaja con escolares y público en general en todo el departamento y acoge a todo tipo de grupos en su centro de alojamiento de Lessay….

Unser 1993 mit dem Label CPIE ausgezeichneter Verein, der auf Umwelt und nachhaltige Entwicklung spezialisiert ist, arbeitet mit Schulen und der breiten Öffentlichkeit im gesamten Departement und empfängt alle Arten von Gruppen in seinem Unterkunftszentrum in Lessay….

Mise à jour le 2023-06-30 par CDT Manche