Fête d’Halloween 30 Rue de la Roseraie Quettreville-sur-Sienne, 1 novembre 2023, Quettreville-sur-Sienne.

Quettreville-sur-Sienne,Manche

L’APE de l’école André Desponts à Quettreville-sur-Sienne vous invite à sa fête d’Halloween.

Goûter offert..

2023-11-01 16:00:00 fin : 2023-11-01 . .

30 Rue de la Roseraie

Quettreville-sur-Sienne 50660 Manche Normandie



The APE of the André Desponts school in Quettreville-sur-Sienne invites you to its Halloween party.

Snack offered.

La APE de la escuela André Desponts de Quettreville-sur-Sienne te invita a su fiesta de Halloween.

Merienda ofrecida.

Die EV der André-Desponts-Schule in Quettreville-sur-Sienne lädt Sie zu ihrer Halloween-Party ein.

Kostenloser Imbiss.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche