Balade – Atelier – La Lavande de A à Z 30 Rue de la Poste Saint-Nazaire-le-Désert, 12 juillet 2023, Saint-Nazaire-le-Désert.

Saint-Nazaire-le-Désert,Drôme

Balade – Récolte – Atelier distillation: présentation sur la lavande et ses différentes variétés, récolte sur un champ puis distillation. Chaque famille repart avec son flacon d’eau florale..

09:15:00 fin : . EUR.

30 Rue de la Poste TIS

Saint-Nazaire-le-Désert 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Walk – Harvesting – Distillation workshop: presentation on lavender and its different varieties, harvesting in a field and distillation. Each family leaves with a bottle of floral water.

Paseo – Cosecha – Taller de destilación: presentación de la lavanda y sus diferentes variedades, cosecha en el campo y destilación. Cada familia se va con una botella de agua floral.

Spaziergang – Ernte – Destillationsworkshop: Präsentation über den Lavendel und seine verschiedenen Sorten, Ernte auf einem Feld und Destillation. Jede Familie nimmt ihr eigenes Fläschchen Blütenwasser mit nach Hause.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme du Pays Diois