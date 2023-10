THÉÂTRE À TABLE 30 rue de la pépinière Yutz, 2 février 2024, Yutz.

Yutz,Moselle

Soirée conviviale animée par l’atelier théâtre adulte de la MJC autour d’un apéro dinatoire

Spectacle des Clopains d’abord. Tout public

Vendredi 2024-02-02 20:30:00 fin : 2024-02-02 . .

30 rue de la pépinière

Yutz 57970 Moselle Grand Est



Convivial evening hosted by the MJC?s adult theater workshop, with an aperitif and dinner

Clopains d’abord show

Velada de convivencia organizada por el taller de teatro para adultos del MJC, con aperitivo y cena

Espectáculo Clopains d’abord

Geselliger Abend unter der Leitung des Erwachsenen-Theaterworkshops des MJC bei einem Aperitif und Abendessen

Aufführung von Les Clopains d’abord (Die Clopains zuerst)

Mise à jour le 2023-09-01 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME