L’HEURE DU CONTE POUR TOUS – AU FIL DE L’EAU 30 rue de la pépinière Yutz, 17 janvier 2024, Yutz.

Yutz,Moselle

Une baleine aux yeux d’or, une grenouille pas très sage, la magie des nuages… D’une goutte à l’océan, nous partons en voyage !

Dès 5 ans.. Enfants

Mercredi 2024-01-17 15:00:00 fin : 2024-01-17 . 4 EUR.

30 rue de la pépinière MJC La pépinière

Yutz 57970 Moselle Grand Est



A whale with golden eyes, an unruly frog, the magic of clouds… From a drop to the ocean, we’re off on a journey!

Ages 5 and up.

Una ballena de ojos dorados, una rana rebelde, la magia de las nubes… De una gota al océano, ¡nos vamos de viaje!

A partir de 5 años.

Ein Wal mit goldenen Augen, ein nicht sehr braver Frosch, die Magie der Wolken… Von einem Tropfen bis zum Ozean gehen wir auf Reisen!

Ab 5 Jahren.

