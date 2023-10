CONCERT EN FAMILLE (TOULOUSE LES ORGUES) 30 Rue de la Dalbade Toulouse, 14 octobre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Une soirée pour découvrir en familles la magie de l’orgue !.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

30 Rue de la Dalbade EGLISE NOTRE-DAME DE LA DALBADE

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



An evening for families to discover the magic of the organ!

Una velada para que las familias descubran la magia del órgano

Ein Abend, um mit der ganzen Familie die Magie der Orgel zu entdecken!

Mise à jour le 2023-10-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE