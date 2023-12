FLEURS DE FARINE 30 Rue de la Chaîne Toulouse, 20 mars 2024, Toulouse.

Toulouse Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 15:30:00

fin : 2024-04-06 16:00:00

Deux boulangères voyageuses viennent partager leur recette de pain à la fleur de farine.

Jeune public – Durée : 30 minutes.

À travers des contes théâtralisés, du chant et de la chorégraphie, elles nous embarquent dans leurs souvenirs pour retrouver chaque ingrédient de la recette. Nous irons voir, écouter, sentir et goûter des histoires qui parlent de partage, de patience et de magie.

6 EUR.

30 Rue de la Chaîne THÉÂTRE LE FIL À PLOMB

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



