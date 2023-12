CECI EST UN MOUTON ! 30 Rue de la Chaîne Toulouse, 28 février 2024, Toulouse.

Toulouse Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 15:30:00

fin : 2024-03-16 16:15:00

Conte théâtralisé. A partir de 3 ans.

Jean-Sébastien-Christophe-Matthieu, le fermier, Cunégonde, sa femme et Gédéon, leur fils. Ils vivent dans une ferme avec plein d’animaux, mais surtout des moutons de 3 couleurs : jaune, bleu, rouge.

Durée : 45 minutes.

Le fils Gédéon fait de la danse en cachette, son père n’apprécierait pas de savoir ça. Un garçon, ça fait du foot ! Et puis un jour, Gédéon ramène un mouton vert… tout bascule dans la vie de la ferme !

6 EUR.

30 Rue de la Chaîne THÉÂTRE LE FIL À PLOMB

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



