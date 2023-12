DIPLOMATIE 30 Rue de la Chaîne Toulouse, 31 janvier 2024, Toulouse.

Toulouse Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31 21:00:00

fin : 2024-02-03 22:15:00

Paris 1944. L’armée allemande est en déroute mais Hitler ne peut se résoudre à l’échec et le devenir de Paris va se jouer dans les heures à venir.

Durée : 1h15.

Le 25 août 1944, à l’aube, le général Dietrich Von Choltitz, gouverneur militaire de la ville de Paris, reçoit à l’hôtel Meurice, quartier général des forces allemandes, la visite discrète de Raoul Nordling, consul de Suède à Paris. Le diplomate n’a plus que quelques heures pour le faire changer d’avis et sauver la ville d’une destruction certaine…

9 EUR.

30 Rue de la Chaîne THÉÂTRE LE FIL À PLOMB

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



