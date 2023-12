EN CAGE ? 30 Rue de la Chaîne Toulouse, 31 janvier 2024, Toulouse.

Toulouse Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31 15:30:00

fin : 2024-02-10 16:15:00

Théâtre familial. A partir de 3 ans.

Charles est un hamster innocent qui mène une vie tranquille dans sa cage. Il aime son quotidien : manger, dormir et faire de la roue ! Il partage son imaginaire joyeusement avec le public.

Durée : 45 minutes.

Tout semble aller pour le mieux, quand un jour, il découvre le monde extérieur. De retour dans sa cage, sa routine lui semble soudainement ennuyeuse. Il commence à rêver de liberté et n’a plus qu’une idée en tête : sortir à nouveau ! Et pour cela, il élabore de nombreux plans pour assouvir sa quête de liberté !

6 EUR.

30 Rue de la Chaîne THÉÂTRE LE FIL À PLOMB

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



