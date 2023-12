BRICE ET JOJO : ET APRÈS ? 30 Rue de la Chaîne Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-10 15:30:00

fin : 2024-01-27 16:05:00 Concert spectacle. A partir de 3 ans.

« Peut-on désirer l’impossible ? »

« À quoi ça sert l’école ? »…

À la Calvin et Hobbes, Brice a Jojo avec lui pour partager avec le public leurs interrogations sur la vie « des grands ».

Durée : 35 minutes.

Belle énergie du musicien qui raconte le quotidien d’un enfant sur des rythmes endiablés. Spectacle touchant et drôle où petits et grands ne s’ennuient pas. 6 EUR.

30 Rue de la Chaîne THÉÂTRE LE FIL À PLOMB

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

