LE PETIT CABINET DU FUTUR COMPOSÉ DES IMPARFAITS 30 Rue de la Chaîne Toulouse, 20 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Humour décalé, conte et comédie

Elle, elle raconte des histoires tirées par les cheveux qui font rire mais pas que. Lui, il raconte des nouvelles et des récits qui font peur, ça ne la fait pas rire.

Durée : 1h13..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 22:23:00. 13 EUR.

30 Rue de la Chaîne THÉÂTRE LE FIL À PLOMB

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Offbeat humor, storytelling and comedy

She tells far-fetched stories that make you laugh, but not only that. He tells short stories and scary tales that don’t make her laugh.

Running time: 1 hour 13 minutes.

Humor fuera de lo común, cuentacuentos y comedia

Cuenta historias inverosímiles que hacen reír, pero no sólo eso. Cuenta historias cortas y cuentos que asustan a la gente, pero no la hacen reír.

Duración: 1 hora y 13 minutos.

Schräger Humor, Märchen und Komik

Sie erzählt an den Haaren herbeigezogene Geschichten, über die man lachen kann, aber nicht nur. Er, er erzählt Kurzgeschichten und Erzählungen, die Angst machen, das bringt sie nicht zum Lachen.

Dauer: 1h13.

Mise à jour le 2023-09-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE