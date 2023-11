CONTES À L’ENFANT PAS SAGE 30 Rue de la Chaîne Toulouse, 6 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Conte, théâtre, marionnettes, musique. A partir de 4 ans.

« Non ! Rien de rien ! » P’tit Tom ne fera rien, surtout pas son devoir d’écriture, sans qu’on lui raconte des histoires. Et en musique, son régal !

Durée : 45 minutes.

2023-12-06 fin : 2023-12-23 17:15:00. EUR.

30 Rue de la Chaîne THÉÂTRE LE FIL À PLOMB

Storytelling, theater, puppets, music. Ages 4 and up.

« No! Nothing at all! P?tit Tom won’t do anything, especially not his writing assignment, without being told stories. And music is his delight!

Running time: 45 minutes

Cuentacuentos, teatro, marionetas y música. A partir de 4 años.

« ¡No! ¡Nada de nada! El pequeño Tom no hace nada, y menos sus deberes de escritura, sin que le cuenten cuentos. Y con música, ¡su delicia!

Duración: 45 minutos

Märchen, Theater, Marionetten, Musik. Ab 4 Jahren.

« Nein, nichts, gar nichts! P?tit Tom wird nichts tun, vor allem nicht seine Schreibaufgabe, ohne dass man ihm Geschichten erzählt. Und das mit Musik, sein Genuss!

Dauer: 45 Minuten

