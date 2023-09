LES UNS SUR LES AUTRES 30 Rue de la Chaîne Toulouse, 15 novembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Les uns sur les autres dissèque avec humour et sensibilité l’histoire singulière d’une famille dysfonctionnelle.

Durée : 1h13..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 . 13 EUR.

30 Rue de la Chaîne THÉÂTRE LE FIL À PLOMB

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Les uns sur les autres dissects the unique story of a dysfunctional family with humor and sensitivity.

Running time: 1 hour 13 minutes.

Les uns sur les autres disecciona con humor y sensibilidad la singular historia de una familia disfuncional.

Duración: 1 hora y 13 minutos.

Les ans sur les autres seziert mit Humor und Sensibilität die einzigartige Geschichte einer dysfunktionalen Familie.

Dauer: 1h13.

