E IL VIAGGIO CONTINUA 30 Rue de la Chaîne Toulouse, 18 octobre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

La chanteuse Alessandra Lupidi, la contrebassiste Anja Schimanski et leur orchestre présentent : E IL VIAGGIO CONTINUA. Alessandra convoque ses deux pays d’origine : l’Italie, l’Espagne, mais aussi ses multiples facettes vocales.

Durée : 1h..

2023-10-18 fin : 2023-10-18 22:23:00. 13 EUR.

30 Rue de la Chaîne THÉÂTRE LE FIL À PLOMB

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Singer Alessandra Lupidi, double bass player Anja Schimanski and their orchestra present: E IL VIAGGIO CONTINUA. Alessandra summons up her two countries of origin: Italy and Spain, but also her multiple vocal facets.

Running time: 1 hour.

La cantante Alessandra Lupidi, la contrabajista Anja Schimanski y su orquesta presentan E IL VIAGGIO CONTINUA. Alessandra recurre a sus dos países de origen: Italia y España, así como a sus múltiples talentos vocales.

Duración: 1 hora.

Die Sängerin Alessandra Lupidi, die Kontrabassistin Anja Schimanski und ihr Orchester präsentieren: E IL VIAGGIO CONTINUA. Alessandra ruft ihre beiden Herkunftsländer auf: Italien und Spanien, aber auch ihre vielfältigen stimmlichen Facetten.

Dauer: 1 Stunde.

