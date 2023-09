HABON 30 Rue de la Chaîne Toulouse, 20 septembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Harmonic Amusement Based On Nothing – Semi opéra psycho-rock

« Abstraction de l’Histoire d’une vie d’un pauvre hère errant avec la lune plantée dans son crâne ».

Durée : 45 minutes..

2023-09-20 fin : 2023-09-20 . 13 EUR.

30 Rue de la Chaîne THÉÂTRE LE FIL À PLOMB

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Harmonic Amusement Based On Nothing – Psycho-rock semi-opera

« Abstraction of the life story of a poor wanderer with the moon stuck in his skull ».

Running time: 45 minutes.

Harmonic Amusement Based On Nothing – Semi-ópera psico-rock

« Una abstracción de la historia de la vida de un pobre desgraciado con la luna clavada en el cráneo.

Duración: 45 minutos.

Harmonic Amusement Based On Nothing – Psycho-Rock-Semioper

« Abstraktion der Lebensgeschichte eines armen Mannes, der mit dem Mond in seinem Schädel umherirrt ».

Dauer: 45 Minuten.

