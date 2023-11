Marché de Noël des créateurs d’Oscar’s Home 30 rue de Bretten Soppe-le-Bas, 9 décembre 2023, Soppe-le-Bas.

Soppe-le-Bas,Haut-Rhin

Venez voir le marché de Noël organisé par Oscar’s Home où vous trouverez une multitude de créateurs..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 21:00:00. EUR.

30 rue de Bretten

Soppe-le-Bas 68780 Haut-Rhin Grand Est



Come and see the Christmas market organized by Oscar’s Home, where you’ll find a multitude of designers.

Ven a conocer el mercado navideño organizado por Oscar’s Home, donde encontrarás un sinfín de diseñadores.

Besuchen Sie den von Oscar’s Home organisierten Weihnachtsmarkt, auf dem Sie eine Vielzahl von Designern finden.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de tourisme de Masevaux