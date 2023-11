Concert musique et cinéma par l’harmonie Olympia 30 rue de Bérentzwiller Jettingen, 30 novembre 2023, Jettingen.

Jettingen,Haut-Rhin

L’Harmonie Olympia de Wittersdorf vous invite à partager avec nous un instant musical organisé par les Coulisse Villageoises. Venez nombreux!.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR.

30 rue de Bérentzwiller

Jettingen 68130 Haut-Rhin Grand Est



The Harmonie Olympia de Wittersdorf invites you to join us for a musical moment organized by the Coulisse Villageoises. Come one, come all!

La Harmonie Olympia de Wittersdorf le invita a un momento musical organizado por la Coulisse Villageoises. ¡Venga uno, vengan todos!

Die Harmonie Olympia aus Wittersdorf lädt Sie ein, mit uns einen musikalischen Moment zu teilen, der von den Coulisse Villageoises organisiert wird. Kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de tourisme du Sundgau