Marché à la ferme 30 rue de Belfort, 28 avril 2023, Aspach-le-Bas.

Large gamme de produits : huîtres et produits de la mer, viande et charcuterie, fruits et légumes bio de saison, miel, vin blanc d’Alsace, rhums arrangés et confitures..

2023-04-28 à ; fin : 2023-04-28 19:00:00. EUR.

30 rue de Belfort

Aspach-le-Bas 68700 Haut-Rhin Grand Est



Wide range of products: oysters and seafood, meat and delicatessen, organic fruits and vegetables in season, honey, white wine from Alsace, arranged rums and jams.

Amplia gama de productos: ostras y mariscos, carnes y embutidos, frutas y verduras ecológicas de temporada, miel, vino blanco de Alsacia, rones concertados y mermeladas.

Große Auswahl an Produkten: Austern und Meeresfrüchte, Fleisch und Wurstwaren, Bio-Obst und -Gemüse der Saison, Honig, elsässischer Weißwein, arrangierter Rum und Marmeladen.

Mise à jour le 2023-03-06 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay