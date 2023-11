LA PHASE ACTIVE DU PLAN 1/3 – PROJET « HLM » 30 Rue Charles Gounod Allonnes, 16 novembre 2023, Allonnes.

Allonnes,Sarthe

Réunion de concertation sur les nouvelles possibilités ! Réunion théâtralisée par l’équipe du Projet » HLM « . Rendez-vous dans la mairie à 19 h 30.Le Projet HLM a pour but d’emmener la création artistique au cœur des quartiers d’Allonnes tout au long de la saison culturelle. Le théâtre de Chaoué se.

2023-11-16 fin : 2023-11-16 20:30:00. .

30 Rue Charles Gounod

Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire



Consultation meeting on new possibilities! Meeting dramatized by the Projet HLM team. The HLM Project aims to bring artistic creation to the heart of Allonnes? neighborhoods throughout the cultural season. Théâtre de Chaoué

Reunión de consulta sobre las nuevas posibilidades La reunión será dramatizada por el equipo del Proyecto HLM. Cita en el ayuntamiento a las 19.30 h. El Proyecto HLM pretende llevar la creación artística al corazón de los barrios de Allonnes durante toda la temporada cultural. El teatro Chaoué será

Treffen zur Beratung über neue Möglichkeiten! Dieses Treffen wird vom Team des Projekts « HLM » dramatisiert. Treffpunkt im Rathaus um 19:30 Uhr.Das Projekt « HLM » hat zum Ziel, während der gesamten Kultursaison künstlerische Kreationen in die Viertel von Allonnes zu bringen. Das Theater von Chaoué

Mise à jour le 2023-11-08 par eSPRIT Pays de la Loire