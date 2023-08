Exposition « Formes de l’Eau » 30 Rue Brémontier Arès, 22 septembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Dans le cadre du Festival « Images sur mer », Albane Roux ouvre les portes de son atelier pour l’après-midi.

Tout public – Gratuit..

2023-09-22 fin : 2023-09-24 . .

30 Rue Brémontier

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



As part of the « Images sur mer » Festival, Albane Roux opens the doors of her studio for the afternoon.

Free for all.

En el marco del Festival « Images sur mer », Albane Roux abre las puertas de su estudio por la tarde.

Gratis para todos.

Im Rahmen des Festivals « Images sur mer » öffnet Albane Roux die Türen ihres Ateliers für den Nachmittag.

Für alle Altersgruppen – Kostenlos.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Arès