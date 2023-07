Journées Européennes du Patrimoine – Chapelle Corneille 30 Rue Bourg l’Abbé Rouen, 16 septembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

En visite libre ou commentée, venez découvrir la Chapelle Corneille avec des visites des coulisses et des espaces inconnus du grand public..

Samedi 2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

30 Rue Bourg l’Abbé

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Take a guided or self-guided tour of Chapelle Corneille, including behind-the-scenes visits to areas unknown to the general public.

Venga a descubrir la Chapelle Corneille por su cuenta o con un guía, con visitas entre bastidores y a zonas desconocidas para el gran público.

Bei freien oder geführten Besichtigungen können Sie die Chapelle Corneille mit Blicken hinter die Kulissen und in Räume, die der breiten Öffentlichkeit unbekannt sind, entdecken.

