Café-débat: Les écrans et les 0 – 6 ans 30 Rue Antoine de Luzech Luzech, 11 octobre 2023, Luzech.

Luzech,Lot

Comment les utiliser à bons escient ?

Quelles alternatives pour éviter les effets néfastes ?

Les écrans font désormais partie de notre vie, et il est souvent difficile de s’en passer…

TV, tablettes, smartphone….

Avec les enfants, quels outils numériques utiliser et à partir de quel âge, avec quels contenus, afin de leur donner de bonnes habitudes dès le plus jeune âge.

Avec le support des balises 3 6 9 12+, venez échanger, partager vos questionnements et vous informer. Vous risquez d’être surpris par certaines idées reçues.

Goûter offert par l’association Pause aux filaos.

2023-10-11 16:00:00 fin : 2023-10-11 . EUR.

30 Rue Antoine de Luzech Salle du Barry

Luzech 46140 Lot Occitanie



How can they be used wisely?

What alternatives are there to avoid harmful effects?

Screens have become part of our lives, and it’s often difficult to do without them…

TV, tablets, smartphones….

With children, which digital tools to use and at what age, with what content, to give them good habits from an early age.

With the support of Beacons 3 6 9 12+, come and discuss, share your questions and get informed. You may be surprised by some of the preconceived ideas.

Snack offered by the association Pause aux filaos

¿Cómo pueden utilizarse con prudencia?

¿Cuáles son las alternativas para evitar los efectos nocivos?

Las pantallas forman ya parte de nuestras vidas, y a menudo es difícil prescindir de ellas…

TV, tabletas, smartphones….

Con los niños, qué herramientas digitales utilizar y a partir de qué edad, con qué contenidos, para enseñarles buenos hábitos desde muy pequeños.

Con el apoyo de las balizas 3 6 9 12+, ven a hablar, comparte tus dudas e infórmate. Puede que te sorprendan algunas ideas preconcebidas.

Merienda ofrecida por la asociación Pause aux filaos

Wie können sie sinnvoll eingesetzt werden?

Welche Alternativen gibt es, um schädliche Auswirkungen zu vermeiden?

Bildschirme sind mittlerweile ein Teil unseres Lebens und es ist oft schwierig, auf sie zu verzichten…

Fernseher, Tablets, Smartphone…..

Mit Kindern, welche digitalen Hilfsmittel ab welchem Alter mit welchen Inhalten genutzt werden sollten, um ihnen von klein auf gute Gewohnheiten beizubringen.

Mit der Unterstützung der Beacons 3 6 9 12+ können Sie sich austauschen, Ihre Fragen mitteilen und sich informieren. Vielleicht werden Sie von manchen vorgefassten Meinungen überrascht sein.

Vom Verein Pause aux filaos angebotener Imbiss

Mise à jour le 2023-09-20 par OT CVL Vignoble