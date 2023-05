Cinéma en plein air 30 Rue André Giannesini Frontenay-Rohan-Rohan Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Frontenay-Rohan-Rohan Cinéma en plein air 30 Rue André Giannesini, 30 juin 2023, Frontenay-Rohan-Rohan. Frontenay-Rohan-Rohan,Deux-Sèvres Vendredi 30 juin 2023, l’association F2R organise un cinéma en plein air, au Parc du Logis à Frontenay-Rohan-Rohan.

Le film « Maison de retraite » sera projeté à 22h30. En cas de mauvais temps, la projection se fera à la salle de la Chabote, à 21h30. Ouverture des portes à 19h30.

Tarif unique : 5€

Buvette, confiserie ou possibilité d’apporter son pique nique avant la projection. Plus de renseignements : Katia Gabillier, 06.75.75.36.86.

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 . EUR.

30 Rue André Giannesini

Frontenay-Rohan-Rohan 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-05-26 par OT Niort Marais Poitevin Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Frontenay-Rohan-Rohan Autres Lieu 30 Rue André Giannesini Adresse 30 Rue André Giannesini Ville Frontenay-Rohan-Rohan Departement Deux-Sèvres Lieu Ville 30 Rue André Giannesini Frontenay-Rohan-Rohan

30 Rue André Giannesini Frontenay-Rohan-Rohan Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/frontenay-rohan-rohan/

Cinéma en plein air 30 Rue André Giannesini 2023-06-30 was last modified: by Cinéma en plein air 30 Rue André Giannesini 30 Rue André Giannesini Frontenay-Rohan-Rohan 30 juin 2023