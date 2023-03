La scie de Lucie travaille le bois, le cuir et la corde 30 rue albert dhalenne 93400 st ouen, 27 mars 2023, Saint-Ouen-sur-Seine.

La scie de Lucie travaille le bois, le cuir et la corde 27 mars – 2 avril 30 rue albert dhalenne 93400 st ouen

Je suis native du Berry, pays cher à Georges Sand. J’ai vécu une enfance très proche de la nature et je viens souvent me ressourcer dans mon pays d’origine qui m’inspire beaucoup.

Pour moi la matière est fondamentale et j’aime que ma main touche et jauge cette matière avant de la transformer. Ici avec ses bois et ses forêts, l’environnement est riche en matériaux de toutes sortes, que je privilégie pour mes créations. La vie à l’extérieur est un stimulant exceptionnel pour moi quand je pars à la découverte du vivant sous toutes ses formes, fleurs, bois, écorces, cuirs, feuillages, mousses.

J’utilise des matériaux naturels comme : du bois « pin » je recycle du bois et je travaille la corde et le cuir.

Ma première création a été un banc, que j’avais d’abord réalisé pour y installer mes nounours et mes poupées. C’est devant le tas de bois de chauffage garage ou j’étais installée pour travailler, que les 4 pieds de mon premier banc se sont mis en place, tout naturellement, comme je les avais imaginés.

J’ai découvert cette facilité que j’ai à assembler les matières, à détourner de leur fonction première les ustensiles et autres éléments que je rencontre dans ma recherche créative, pour leur donner une nouvelle vie et en faire des objets fonctionnels. Je cherche toujours à joindre le beau et l’utile. Pour moi, les objets ont une âme, ils racontent tous une histoire, ils sont authentiques et chaque réalisation est unique.

Je crée des objets de décoration intérieure comme des lampes, des étagères et autres petits meubles mais également du mobilier extérieur pour la terrasse ou le jardin.

Je peux également m’adapter à vos besoins et créer pour vous la pièce dont vous rêvez, que je vais réaliser spécialement pour vous, avec vous. Votre univers ne ressemblera pas à celui de tout le monde, car il sera le reflet de votre personnalité.

Avec moi, partez à la découverte de mon univers, je vous souhaite une excellente visite.

30 rue albert dhalenne 93400 st ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T13:30:00+02:00 – 2023-03-27T20:00:00+02:00

2023-04-02T13:30:00+02:00 – 2023-04-02T20:00:00+02:00

