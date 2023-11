‘LE COFFRE MAGIQUE’ AVEC CLÉMENT DEMANGEL 30 route de Xennois Saint-Étienne-lès-Remiremont, 3 décembre 2023, Saint-Étienne-lès-Remiremont.

Saint-Étienne-lès-Remiremont,Vosges

Spectacle de magie et mentalisme, « Le coffre magique », avec Clément Demangel.

Tarif : 10 €

Gratuit jusqu’à 12 ans

Réservations obligatoires, billetterie en ligne : https://www.billetweb.fr/LE-COFFRE-MAGIQUE3

Vente de billets le 18/11 lors du Marché d’avant l’Avent et en mairie les samedis 25/11 et 02/12 de 10h à 12h (règlement par chèque uniquement). Tout public

30 route de Xennois

Saint-Étienne-lès-Remiremont 88200 Vosges Grand Est



Magic and mentalism show, « Le coffre magique », with Clément Demangel.

Price: 10 ?

Free for children under 12

Reservations essential, online ticketing: https://www.billetweb.fr/LE-COFFRE-MAGIQUE3

Tickets on sale on 18/11 at the Pre-Advent Market and at the Town Hall on Saturdays 25/11 and 02/12 from 10am to 12pm (payment by cheque only)

Espectáculo de magia y mentalismo, « Le coffre magique », con Clément Demangel.

Entrada: 10?

Gratuita para menores de 12 años

Imprescindible reservar, taquilla en línea: https://www.billetweb.fr/LE-COFFRE-MAGIQUE3

Venta de entradas el 18/11 en el Mercado Pre-Advenimiento y en el Ayuntamiento los sábados 25/11 y 02/12 de 10:00 a 12:00 (pago sólo con cheque)

Zaubershow und Mentalismus, « Le coffre magique », mit Clément Demangel.

Preis: 10 ?

Kostenlos bis 12 Jahre

Reservierungen sind erforderlich, Online-Kartenverkauf: https://www.billetweb.fr/LE-COFFRE-MAGIQUE3

Kartenverkauf am 18.11. während des Voradventsmarkts und im Rathaus an den Samstagen 25.11. und 02.12. von 10 bis 12 Uhr (Zahlung nur per Scheck)

