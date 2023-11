MARCHÉ D’AVANT L’AVENT 30 route de Xennois Saint-Étienne-lès-Remiremont, 18 novembre 2023, Saint-Étienne-lès-Remiremont.

Saint-Étienne-lès-Remiremont,Vosges

Marché d’artisans créateurs et producteurs locaux (couronnes de Noël, diverses décorations de Noël, animaux et poupées en tissus et feutrine, décos en pâte polymère, objets en tricotin et résine époxy, créations en macramé, bijoux fantaisie, bijoux en pierres, tricot, broderie et cartonnage, maroquinerie, articles en liège naturel, savons solides/soins corporels, peintures, livres, luminaires, miels et autres produits de la ruche, huiles essentielles/épices, chocolats, …

Spectacle déambulatoire de magie et sculptures sur ballons pour les enfants.

Feu d’artifice à 19h15 le samedi sur le site de la Moutière.

Chalets extérieurs proposant buvette/restauration.

Animation musicale assurée par RADIO GUE MOZOT

Entrée gratuite, venez nombreux !. Tout public

Samedi 2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-18 19:00:00. 0 EUR.

30 route de Xennois

Saint-Étienne-lès-Remiremont 88200 Vosges Grand Est



Market of local artisans and producers (Christmas wreaths, various Christmas decorations, animals and dolls in fabric and felt, polymer clay decorations, knitted and epoxy resin objects, macramé creations, costume jewelry, stone jewelry, knitting, embroidery and cardboard, leather goods, natural cork articles, solid soaps/body care products, paintings, books, lighting, honeys and other beehive products, essential oils/spices, chocolates, etc.).

Magic show and balloon sculptures for children.

Fireworks at 7.15pm on Saturday on the Moutière site.

Outdoor chalets offering refreshments and snacks.

Musical entertainment provided by RADIO GUE MOZOT

Free admission, come one, come all!

Mercado de artesanos y productores locales (coronas de Navidad, adornos navideños diversos, animales y muñecos de tela y fieltro, adornos de arcilla polimérica, objetos de punto y resina epoxi, creaciones de macramé, bisutería, joyería en piedra, punto, bordado y cartón, marroquinería, artículos de corcho natural, jabones sólidos/productos para el cuidado corporal, pinturas, libros, iluminación, miel y otros productos de la colmena, aceites esenciales/especias, chocolates, etc.).

Espectáculo de magia y globoflexia para niños.

Fuegos artificiales el sábado a las 19.15 h en el recinto de la Moutière.

Chalés al aire libre con refrescos y tentempiés.

Animación musical a cargo de RADIO GUE MOZOT

Entrada gratuita, ¡vengan todos!

Kunsthandwerkermarkt mit Kreativen und lokalen Produzenten (Weihnachtskränze, verschiedene Weihnachtsdekorationen, Tiere und Puppen aus Stoff und Filz, Dekorationen aus Polymerpaste, Gegenstände aus Strickzeug und Epoxidharz, Makramee-Kreationen, Modeschmuck, Steinschmuck, Strickwaren, Stickereien und Kartonagen, Lederwaren, Naturkorkartikel, feste Seifen/Körperpflegeprodukte, Gemälde, Bücher, Leuchten, Honig und andere Bienenstockprodukte, ätherische Öle/Gewürze, Schokolade, …).

Zaubershow und Ballonskulpturen für Kinder.

Feuerwerk um 19:15 Uhr am Samstag auf dem Gelände von La Moutière.

Hütten im Freien mit Getränken und Speisen.

Musikalische Unterhaltung durch RADIO GUE MOZOT

Freier Eintritt, kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-11-09 par OT REMIREMONT