Portes ouvertes au Domaine du Petit Bondieu 30 Route de Tours Restigné, 1 juillet 2023, Restigné.

Restigné,Indre-et-Loire

Le 1er et 2 juillet, c’est le retour de nos traditionnelles portes ouvertes !

Réservez votre week-end pour venir à la rencontre dans notre équipe et de nos chers amis vignerons, artisans et producteurs venus de toute la France.

Découverte, partage et convivialité seront au rendez-vous..

2023-07-01 fin : 2023-07-01 18:00:00. EUR.

30 Route de Tours

Restigné 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



On July 1 and 2, our traditional open house is back!

Book your weekend to come and meet our team and our dear friends, winemakers, craftsmen and producers from all over France.

Discovery, sharing and conviviality will be the order of the day.

Nuestras tradicionales jornadas de puertas abiertas vuelven los días 1 y 2 de julio

Reserve su fin de semana para venir a conocer a nuestro equipo y a nuestros queridos amigos viticultores, artesanos y productores de toda Francia.

Habrá mucho que descubrir, compartir y disfrutar.

Am 1. und 2. Juli findet wieder unser traditioneller Tag der offenen Tür statt!

Reservieren Sie sich das Wochenende, um unser Team und unsere lieben Freunde, Winzer, Handwerker und Produzenten aus ganz Frankreich zu treffen.

Entdeckungen, Austausch und Geselligkeit stehen auf dem Programm.

Mise à jour le 2023-06-30 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE