Cet évènement est passé Collecte de Sang 30 route de Saujon Cozes Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-06-21 08:00:00

fin : 2023-06-21 12:30:00 Don du sang au Logis de Sorlut.

Sur rendez-vous : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/.

30 route de Saujon Logis de Sorlut

Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

