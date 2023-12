Sortie de résidence compagnie Le Thyase 30 Route de Saint-Saulge Corbigny Catégories d’Évènement: Corbigny

Début : 2024-01-30 19:00:00

fin : 2024-01-30 . Compagnie Le Thyase « Le 45T de la Dame Blanche »

Esther est un fantôme qui a atterri dans le 52 Hertz. Une fréquence qui est aussi un endroit ! Esther est un spectre, une énergie photonique, une persistance rétinienne d’une vie arrêtée.

Toutes les voix perdues arrivent là un téléphone sonne sur scène. Dans le 52 Hertz. La fréquence des voix perdues. Des mots que personne ne veut entendre, des prières désespérées, des répliques en différées. Ça sonne, elle décroche. Mais écoute-t-elle vraiment ? Et vous ? Écoutez-vous vraiment ? Résidence de fabrication :

Les résidences de fabrication sont des périodes pendant lesquelles la transverse ouvre ses portes à des équipes artistiques, venant travailler à la fabrication de leur spectacle. Sortie de chantier :

Les sorties de chantier sont des rendez-vous proposés à l’issue de la résidence, invitant les spectateurs à venir découvrir le travail en cours. Instants complices où les avis du public sont appréciés par les artistes. EUR.

