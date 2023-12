Sortie de résidence compagnie l’Arrière-cour 30 Route de Saint-Saulge Corbigny, 12 janvier 2024, Corbigny.

Corbigny Nièvre

Compagnie l’Arrière-cour « Projet Carotte »

« Projet Carotte » est un duo performatif engageant deux personnes dans leur nécessité de continuer perpétuellement d’être.

C’est une quête ritualisée à la recherche de la Carotte Sacrée, symbole de l’âne et de la carotte, elle serait la source d’une énergie vitale infinie.

Spectacle léger et tout-terrain, mêlant cirque, clown et musique électronique, « Projet Carotte » permet une plongée abyssale dans ce qui nous meut, dans ce qui nous met en mouvement.

Résidence de fabrication :

Les résidences de fabrication sont des périodes pendant lesquelles la transverse ouvre ses portes à des équipes artistiques, venant travailler à la fabrication de leur spectacle.

Sortie de chantier :

Les sorties de chantier sont des rendez-vous proposés à l’issue de la résidence, invitant les spectateurs à venir découvrir le travail en cours. Instants complices où les avis du public sont appréciés par les artistes.

30 Route de Saint-Saulge La transverse

Corbigny 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté



