Sortie de résidence collectif Projet D 30 Route de Saint-Saulge Corbigny, 14 décembre 2023, Corbigny.

Corbigny Nièvre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-14 19:00:00

fin : 2023-12-14

.

Collectif Projet D « Barrage Barrage »

Barrage Barrage, c’est l’histoire d’Alex, de Nico, de Charles, de Clémentine et d’une plombière. C’est l’histoire de nombreuses truites qui vivent quelque part dans un cours d’eau du Jura. C’est aussi l’histoire d’une espèce de poisson qui a disparu suite à la rupture d’un barrage au Brésil. C’est l’histoire d’un héron sans âge et d’un barrage fragile. C’est l’histoire d’une multitude d’histoires qui se croisent en traversant des siècles et des océans et qui se lient les unes aux autres par le fait d’être convoquées, là maintenant, dans le présent de la représentation.

Résidence de fabrication :

Les résidences de fabrication sont des périodes pendant lesquelles la transverse ouvre ses portes à des équipes artistiques, venant travailler à la fabrication de leur spectacle.

Sortie de chantier :

Les sorties de chantier sont des rendez-vous proposés à l’issue de la résidence, invitant les spectateurs à venir découvrir le travail en cours. Instants complices où les avis du public sont appréciés par les artistes.

EUR.

30 Route de Saint-Saulge La transverse

Corbigny 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-06 par COORDINATION NIEVRE