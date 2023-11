Marché de Noël 30 Route de Sahurs Saint-Pierre-de-Manneville, 10 novembre 2023, Saint-Pierre-de-Manneville.

Saint-Pierre-de-Manneville,Seine-Maritime

Le Manoir de Villers de Saint-Pierre de Manneville vous invite à découvrir sa sélection de cadeaux de Noël les 10, 11 et 12 novembre 2023.

Arts de la table, décoration intérieures, gastronomie et shopping vous seront proposés..

2023-11-10 14:00:00 fin : 2023-11-10 18:00:00. .

30 Route de Sahurs

Saint-Pierre-de-Manneville 76113 Seine-Maritime Normandie



The Manoir de Villers in Saint-Pierre de Manneville invites you to discover its selection of Christmas gifts on November 10, 11 and 12, 2023.

Tableware, interior decoration, gastronomy and shopping will all be on offer.

El Manoir de Villers, en Saint-Pierre de Manneville, le invita a descubrir su selección de regalos de Navidad los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2023.

Vajilla, decoración, gastronomía y compras.

Das Manoir de Villers in Saint-Pierre de Manneville lädt Sie am 10., 11. und 12. November 2023 dazu ein, seine Auswahl an Weihnachtsgeschenken zu entdecken.

Tischkultur, Innendekoration, Gastronomie und Shopping werden Ihnen angeboten.

Mise à jour le 2023-10-30 par Normandie Tourisme / Attitude Manche