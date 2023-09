Concert privé de Reinis Jaunais 30 Route de Klingenthal Ottrott, 12 novembre 2023, Ottrott.

Ottrott,Bas-Rhin

Une après-midi magique en compagnie de l’artiste Reinis Jaunais artiste letton et véritable légende de la musique. Vous aurez l’opportunité unique de profiter de sa musique dans une ambiance intime et exclusive. Repas sur place. Billetterie en ligne : http://bit.ly/concert_reinis_jaunais.

2023-11-12 fin : 2023-11-12 19:00:00. EUR.

30 Route de Klingenthal

Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est



A magical afternoon in the company of Latvian artist and music legend Reinis Jaunais. You’ll have the unique opportunity to enjoy his music in an intimate and exclusive setting. Lunch on site. Online ticketing: http://bit.ly/concert_reinis_jaunais

Una tarde mágica en compañía del artista letón y leyenda de la música Reinis Jaunais. Tendrá la oportunidad única de disfrutar de su música en un ambiente íntimo y exclusivo. Almuerzo in situ. Venta de entradas en línea: http://bit.ly/concert_reinis_jaunais

Ein magischer Nachmittag in Begleitung des lettischen Künstlers Reinis Jaunais, einer wahren Musiklegende. Sie haben die einmalige Gelegenheit, seine Musik in einer intimen und exklusiven Atmosphäre zu genießen. Mahlzeiten werden vor Ort angeboten. Online-Tickets: http://bit.ly/concert_reinis_jaunais

