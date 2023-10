Marché de Noël 2023 au Château de Camarsac 30 Route de Bergerac Camarsac, 18 novembre 2023, Camarsac.

Camarsac,Gironde

Le Château de Camarsac réitère son marché de Noël annuel, avec de nombreux exposants et animations pour tous les publics. Sur place, vous trouverez des stands d’artisans (savons, bijoux, plantes…), de gastronomie (huîtres, foie gras, escargots, saumon fumé, chocolats…) et d’artistes (poteries, vitraux…) ainsi que des jeux pour enfants, une structure gonflable, des balades à poneys (5 € par enfant) et même la présence du Père Noël ! Vous pourrez en profiter pour découvrir le Château de Camarsac et sa terrasse panoramique qui domine le vignoble de l’Entre-deux-Mers. Une restauration sera proposée pour le midi, accompagnée de dégustations vins, chocolat chaud..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 18:00:00. EUR.

30 Route de Bergerac Château de Camarsac

Camarsac 33750 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Château de Camarsac repeats its annual Christmas market, with numerous exhibitors and events for all ages. On site, you’ll find stalls for craftspeople (soaps, jewelry, plants…), gourmets (oysters, foie gras, snails, smoked salmon, chocolates…) and artists (pottery, stained glass…), as well as children’s games, an inflatable structure, pony rides (5? per child) and even the presence of Santa Claus! You’ll also be able to discover the Château de Camarsac and its panoramic terrace overlooking the Entre-deux-Mers vineyards. Catering will be available for lunch, accompanied by wine and hot chocolate tastings.

El castillo de Camarsac celebra de nuevo su mercado anual de Navidad, con numerosos expositores y actividades para todas las edades. Encontrará puestos de artesanía (jabones, bisutería, plantas, etc.), gastronomía (ostras, foie gras, caracoles, salmón ahumado, bombones, etc.) y artistas (cerámica, vidrieras, etc.), así como juegos infantiles, una estructura hinchable, paseos en poni (5? por niño) e incluso Papá Noel También tendrá la oportunidad de descubrir el castillo de Camarsac y su terraza panorámica con vistas a los viñedos de Entre-deux-Mers. Habrá servicio de catering para el almuerzo, con degustación de vino y chocolate caliente.

Das Château de Camarsac veranstaltet erneut seinen jährlichen Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Ausstellern und Unterhaltungsangeboten für jedes Publikum. Vor Ort finden Sie Stände von Kunsthandwerkern (Seifen, Schmuck, Pflanzen…), Gastronomen (Austern, Foie Gras, Schnecken, Räucherlachs, Schokolade…) und Künstlern (Töpferwaren, Glasmalerei…) sowie Kinderspiele, eine Hüpfburg, Ponyreiten (5 ? pro Kind) und sogar die Anwesenheit des Weihnachtsmannes! Sie können die Gelegenheit nutzen, um das Château de Camarsac und seine Panoramaterrasse mit Blick auf die Weinberge des Entre-deux-Mers zu entdecken. Für das Mittagessen wird eine Restauration angeboten, begleitet von Weinproben und heißer Schokolade.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT de l’Entre-deux-Mers