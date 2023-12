Marché de Noël 30 Route d’Allan Réauville, 4 décembre 2023, Réauville.

Réauville,Drôme

Premier marché de Noël Chez Paulette avec de nombreux artisans : poterie, librairie, chocolats, miel… Venez boire un vin chaud et faire vos emplettes de Noël avec des produits locaux..

2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-16 19:00:00. .

30 Route d’Allan Chez Paulette

Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Chez Paulette’s first Christmas market, featuring pottery, books, chocolates, honey? Come and drink mulled wine and do your Christmas shopping with local products.

Primer mercado navideño de Chez Paulette con multitud de artesanos: alfarería, librería, chocolates, miel.. Venga a beber vino caliente y a hacer sus compras navideñas con productos locales.

Erster Weihnachtsmarkt bei Chez Paulette mit zahlreichen Kunsthandwerkern: Töpferei, Buchhandlung, Schokolade, Honig? Trinken Sie einen Glühwein und machen Sie Ihre Weihnachtseinkäufe mit lokalen Produkten.

Mise à jour le 2023-12-01 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes