Atelier de siflets ocarinas 30 Route d’Allan Réauville, 4 décembre 2023, Réauville.

Réauville,Drôme

Proposé par la Maison artistique des savoirs collectifs. L’association du Bourg organise un atelier fabrication d’ocarinas de Lettonie en argile..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

30 Route d’Allan Chez Paulette

Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Offered by the Maison artistique des savoirs collectifs. The association du Bourg organizes a workshop to make Latvia ocarinas in clay.

Organizado por la Maison artistique des savoirs collectifs. La asociación du Bourg organiza un taller para fabricar ocarinas letonas de arcilla.

Angeboten vom Maison artistique des savoirs collectifs. Die Association du Bourg organisiert einen Workshop zur Herstellung von Okarinas aus Lettland aus Ton.

