Après midi jeux de société 30 Route d’Allan Réauville, 10 octobre 2023, Réauville.

Réauville,Drôme

Le SKYJO : un jeu de cartes simple mais subtil et terriblement addictif !

On dispose 12 cartes devant soi, faces cachées. Chaque joueur à son tour prend la première carte de la pioche ou…

30 Route d’Allan Chez Paulette

Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



SKYJO: a simple yet subtle and terribly addictive card game!

12 cards are placed face-down in front of you. Each player in turn takes the first card from the deck or…

SKYJO: ¡un juego de cartas sencillo pero sutil y terriblemente adictivo!

Se colocan 12 cartas boca abajo delante de ti. Cada jugador toma por turno la primera carta del mazo o la segunda del…

SKYJO: Ein einfaches, aber subtiles Kartenspiel, das furchtbar süchtig macht!

Man legt 12 Karten verdeckt vor sich aus. Jeder Spieler, der an der Reihe ist, nimmt die erste Karte vom Nachziehstapel oder…

